Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова, обвиняемого по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом 19 мая сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

В ходе предварительного слушания стороной защиты были заявлены ходатайства об истребовании дополнительных доказательств и о прекращении уголовного преследования в отношении Целикова в связи с его непричастностью к совершению преступления. Судом же на обсуждение был поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, поскольку в обвинительном заключении обвинение Целикова носит неконкретный и противоречивый характер.

«В фабуле обвинения указаны не все наименования банков или их филиалов, в которых потерпевшим ГУП «Водоканал Санкт — Петербурга» были открыты банковские счёта, с которых, по версии следствия, были перечислены денежные средства, а также не указаны адреса банков или их филиалов, что нарушает право обвиняемого на защиту и препятствует определению подсудности данного уголовного дела», — пояснили в ОПС.

Целиков и защитник не возражали против возвращения дела прокурору.

«В фабуле обвинения указано три разных периода, когда по версии стороны обвинения Целиков совершил преступление, — уточнили в ОПС. — В связи с составлением обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ, суд вернул уголовное дело прокурору для устранения допущенных нарушений».

Напомним, в ноябре 2019 года Целиков был помещен под домашний арест. По версии следствия, совместно с иными лицами он завладел денежными средствами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на сумму не менее 1 млрд рублей.

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