Красногорск, , 17:03 — REGNUM В Подмосковье задержан учащийся одной из школ, опубликовавший в соцсетях анонимные угрозы убить своих учителей и одноклассников, сообщает 19 мая «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Сообщения с угрозами вооруженного нападения на школу 13-летний «террорист» опубликовал в заведомо ложном аккаунте.

«13-летний ученик одной из подмосковных школ создал в соцсети заведомо ложный аккаунт и разослал с него сообщения с угрозой принести в учебное заведение оружие, чтобы убить одноклассников и учителей», — цитирует агентство слова источника.

Школьники сообщили родителям о полученных угрозах, а те незамедлительно обратились в полицию.

Малолетний «террорист» был деанонимизирован и задержан полицейскими прямо на уроке.

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