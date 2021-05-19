Казань, , 17:01 — REGNUM Отец 20-летнего флангового атакующего полузащитника казанского «Рубина» и национальной сборной Грузии Хвичи Кварацхелии подтвердил, что его сын покинет Россию в летнее трансферное окно. Слова Бадри Кварацхелии 19 мая приводит грузинское издание Sportall.ge.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги по футболу Кварацхелия принял участие в 23-х матчах, в которых набрал 4+4 очка по системе гол+пас. В составе национальной сборной грузин отметился двумя забитыми мячами в трех играх.

Портал transfermarkt оценивает Кварацхелию в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на футболиста претендует мюнхенская «Бавария» и «Аякс».