Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Сингапура, где действует закон о запрете на гомосексуальные отношения, раскритиковало проведение вебинара о правах ЛГБТ-сообществ, который был инициирован США. Об этом 19 мая сообщают местные СМИ.

В среду, 19 мая, в министерстве иностранных дел Сингапура публично раскритиковали посольство США в городе-государстве за проведение вебинара с сингапурской группой, защищающей интересы ЛГБТ.

В МИД осудили тот факт, что «посольство США в Сингапуре провело 17 мая 2021 года совместный вебинар с местной организацией «Угачага» (Oogachaga)» и отметили, что иностранные дипломатические мисси не должны вмешиваться во внутренние социальные и политические проблемы страны.

ИА REGNUM напоминает, мужчинам, вступившим в сексуальную связь с другими мужчинами, в Сингапуре грозит до двух лет лишения свободы, в то время как за аналогичную связь между женщинами наказание не предусмотрено.