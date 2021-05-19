Белград, , 17:01 — REGNUM Об отзыве посла Сербии в Польше Николы Журоваца на фоне дипломатического скандала сообщает 19 мая Blic.

Уточняется, что решение отозвать Журоваца МИД Сербии принял после того, как дипломат сорвал видит сербского министра иностранных Николы Селаковича в Польшу.

Комментируя подписание Журовацом письма в поддержку ЛГБТ в Польше за день до визита Селаковича в Варшаву, сербский диписточник пояснил, что этот поступок дипломата вызвал «негативную реакцию польской консервативной власти».

Он добавил, что ряд стран региона не подписали этого послания, в частности — Болгария, Венгрия, Румыния (при этом письмо подписали четыре десятка послов из разных стран). К тому же Журовец не уведомил о своих действиях сербский МИД.

«В результате был отменён визит министра иностранных дел Сербии в Польшу, который должен был состояться сегодня и завтра (19 — 20 мая — прим. ИА REGNUM»), — заявил собеседник издания.