Киев, 19 мая 2021, 16:58 — REGNUM Профильный комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту назначить нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко на пост главы министерства здравоохранения.
Соответствующее решение принято на заседании комитета 19 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
За назначение Ляшко на министерский пост проголосовали 13 членов комитета, и лишь один воздержался.
Отметим, что при рассмотрении отставки с поста главы минздрава Максима Степанова профильный комитет не смог однозначно определиться по этому вопросу. Тогда отставку Степанова поддержали семь членов комитета, еще семь воздержались, и один проголосовал против. Впрочем, в зале Рады голосов за отставку предыдущего министра хватило с большим запасом — за его увольнение проголосовали 292 парламентарий при 226 необходимых. Голосование за назначение нового министра намечено на 20 мая.