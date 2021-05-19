Москва, , 16:56 — REGNUM Член совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Валерий Филатов подтвердил, что 19-летний российский центральный полузащитник Максим Мухин летом перейдет в ЦСКА: «По Мухин вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА». Слова Филатова 19 мая приводит ТАСС.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Максим Мухин принял участие в 14 матчах во всех тунирах. В составе национальной сборной России футболист сыграл лишь в одном матче в рамках квалификации на чемпионат мира — 2022.

Transfermarkt оценивает Мухина в 2 миллиона евро. Соглашение россиянина с «железнодорожниками» рассчитано до конца сезона 2021/22.