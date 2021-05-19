Брянск, , 16:57 — REGNUM Присоединить участок площадью 4,2 гектара планируют власти к кладбищу посёлка Белые Берега в Брянске. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Белых Берегах прошло рабочее совещание. В посёлке в месяц в последний путь провожают шесть-семь человек, однако на местном кладбище разрешены только подхоронения к родственникам. Власти рассматривают возможность присоединить к белобережскому кладбищу участок площадью 4,2 га из состава земель федерального лесного фонда на территории Брянского района. Этот вопрос требует большой юридической, по оценке специалистов процесс передачи займёт не менее года.

«Процедура длительная, но мы должны её пройти максимально оперативно, не создавая искусственных затяжек. Для жителей Белых Берегов это важная и больная проблема, которую мы совместными усилиями должны решить», — отметил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Кладбище в Белых Берегах действует около 70 лет, оно располагается на территории более 6,5 га.