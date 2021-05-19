Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Бывший «строительный» вице-губернатор Северной столицы Марат Оганесян решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга осужден на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. Это почти в три раза меньше того срока, который запрашивало для Оганесяна обвинение, предлагавшее отправить его в колонию на 16 лет.

Марат Оганесян Gov.spb.ru

Как сообщает 19 мая ТАСС, Оганесяну также назначен штраф в размере 20 млн рублей, хотя обвинение просило для него 60 млн рублей штрафа, то есть втрое больше.

По данным следствия, в 2013 году Марат Оганесян, курировавший строительство стадиона, вместе с сообщниками незаконно завладел примерно 50 млн рублей, сам Оганесян получил не менее 28 млн рублей. Его также обвинили в получении взятки во время строительства стадиона. Оганесян свою вину в ходе следствия признал.

Стадион на Крестовском острове стал самым дорогим стадионом в России, он обошелся бюджету Петербурга более чем в 50 млрд рублей. На нем были проведены матчи чемпионата мира 2018 года и пройдут игры Евро-2020 в июне-июле 2021 года.

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