Рига, , 16:53 — REGNUM Министерство обороны Латвии подписало договор на покупку 155-мм самоходных гаубиц M-109A5OE у Австрии, сообщают 19 мая латвийские СМИ.

Контракт подразумевает поставку 18 самоходных артиллерийских орудий на общую сумму более 2 млн. евро.

Отмечается, что это вторая покупка аналогичных вооружений. В 2017 году Латвия и Австрия заключили соглашение о продаже 47 самоходных гаубиц M-109A5OE, машин управления огнем и техники для обучения экипажей. В 2018 году минобороны латвии заявило о полной реализации поставки.

Самоходные орудия M-109A5OE поставляются Латвии с баз хранения вооруженных сил Австрии, на которых находятся с 2007 года.

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