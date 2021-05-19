Москва, , 16:52 — REGNUM Снижение в России объемов потребительского кредитования связано с повышением процентов по кредитам из-за увеличения ключевой ставки Центральным банком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в апреле банка РФ сократили выдачу данного вида кредитов больше, чем на 11%.

«Я бы не стал говорить о резком сокращении потребкредитования. Это месячные данные, которые являются очень конъюнктурными. Месячные показатели объёмов кредитов сильно зависят от спроса, который очень изменчив, например, из-за праздников или времени года. В марте традиционно спрос на товары длительного пользования выше — майские праздники, подарки и т. п. В апреле спрос ниже, — сказал Ковригин. — Также на снижение потребкредитования связано с повышением процентов по кредитам из-за увеличения ключевой ставки Центральным банком. В среднем проценты по кредитам повысились на 0,5−1% за апрель».

Как пояснил Ковригин, уменьшение выдачи потребкредитов закономерно ведёт к уменьшению совокупного спроса на товары.

«Не думаю, что это станет для России тенденцией. В мае и летом спрос на товары длительного пользования или дорогие услуги (отдых, например) выше, спрос на потребительские кредиты восстановится», — уверен эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России вскоре изменится ситуация с выдачей потребительских кредитов.