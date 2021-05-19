Москва, , 17:01 — REGNUM Российский артист балета Сергей Полунин срежиссировал новый клип американской певицы Sia. Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы.

Главную роль в клипе на песню Music сыграла фигуристка Елена Ильиных. По данным издания Peopletalk, ролик снимался в минусовую температуру на Аляске (США).

ИА REGNUM напоминает, что Елена Ильиных и Сергей Полунин находятся в отношениях. Пара воспитывает сына по имени Мир.

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