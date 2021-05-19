Москва, , 16:50 — REGNUM Инициатива Банка России о том, чтобы ввести в РФ единую шкалу индивидуальных кредитных рейтингов граждан в диапазоне от 1 до 999 вызывает большие сомнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«С точки зрения здравого смысла они не имеют права устанавливать единые методики, — сказал Зубец. — То есть каждое рейтинговое агентство само конструирует свои рейтинги и отбирает те показатели, которые с их точки зрения являются наиболее интересными для прогнозирования вероятности дефолта заемщика. Кто угодно, сидя у себя дома, может составить рейтинг заемщика, и ЦБ не имеет права запретить это делать. А если все делают по одной и той же методике, тогда исчезает смысл в бюро кредитных историй. Все-таки между ними идет конкуренция в части тонкости настройки своих методик и получаемого результата».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ смогут запретить оформлять кредит на свое имя.

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