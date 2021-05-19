Киев, , 16:51 — REGNUM Суд по избранию меры пресечения для депутата Рады и лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука был с очень слабой доказательной базой, с такими «высосаными из пальца» материалами обвинению в суд идти неприлично, заявила 19 мая известный адвокат, заслуженный юрист Украины Елена Лешенко.

«Начиная с брифинга генпрокурора и главы СБУ было понятно, что все это высосано из пальца. Те записи, которые демонстрировали прокуроры, вызывают очень много вопросов — и, конечно же, защита в суде очень четко разложила это по полочкам», — отметила адвокат, подчеркнув, в частности, что прокуратура потребовала «неадекватную сумму залога» (примерно 11 млн долларов), а при ее расчете умудрилась противоречить сама себе.

Лешенко обратила внимание, что Европейский суд по правам человека в своей практике считает такую меру пресечения, как круглосуточный домашний арест, равноценной содержанию под стражей.

«С одной стороны, если сравнивать с отбыванием в СИЗО, с содержанием под стражей, это лучше. Но, с другой стороны, если бы был уменьшен залог до какой-то нормальной адекватной суммы, то, заплатив его, человек буквально через день-два выходит из СИЗО, и у него развязаны руки, он свободен в перемещении по стране. А тут получается, что и браслет надели на ногу, и из дома нельзя выходить два месяца», — сказала адвокат.

Она предположила, что в апелляции будут оспаривать это решение, но если исходить из практики ЕСПЧ, то круглосуточный домашний арест особо ничем не отличается от содержания под стражей, то есть это такое же ограничение в правах.

«Понятно, что условия получше, естественно… но что касается строгости, оно где-то так же. Но, с другой стороны, суд исходил из того, что, а чем заплатить залог, когда все активы арестованы? Поэтому, скажем так, решение ни нашим, ни вашим», — уточнила адвокат.

В завершение юрист отметила, что, согласно законодательству, мера пресечения должна быть пересмотрена через два месяца ‑ и как правило, если мера пресечения не нарушается, то она может быть изменена на ночной домашний арест. В целом же под круглосуточным домашним арестом человек может находиться только полгода по законодательству.

ИА REGNUMнапоминает, что 21 мая должно состояться судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу о мере пресечения для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Сегодня, 19 мая, в ОПЗЖ сообщили, что заседание под угрозой, поскольку судья до сих пор не огласил полный текст решения, а без этого апелляция невозможна. Оппозиция подозревает сговор власти, суда и офиса генерального прокурора по этому делу.