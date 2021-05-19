Москва, , 16:49 — REGNUM Почти 40% российских производителей мороженого опасаются, что к 1 июня 2021 года не успеют организовать маркировку своей продукции. Об этом 19 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Причиной стали сложности с поставкой и монтажом необходимого иностранного оборудования, — пояснил он. — Производители предложили властям ввести до августа мораторий на штрафы за отсутствие маркировки. Вопрос обсуждается. Просто поразительное умение регуляторов парализовать отрасль перед сезонным пиковым спросом. Такое случалось уже много раз, были «разборы полётов», встречи чиновников с экспертами, обещания — никогда впредь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство сельского хозяйства России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого.

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