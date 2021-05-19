Москва, , 16:48 — REGNUM Перспектива законодательного регулирования биткоина — это дополнительный риск для этой криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя очередное снижение курса биткоина.

«О какой-то тенденции в падении биткоина говорить пока нельзя. Этот актив — один из самых волатильных на рынке. Резкое падение может сменяться резким взлётом и наоборот. Его волатильность обусловлена непредсказуемостью и тем, что сама экономическая, правовая и социальная сущность криптовалюты пока непонятна до конца исследователям, экономистам, участникам рынка, — сказал Ковригин. — С одной стороны, инновационный характер самих блокчейн-технологий, их теоретическая способность заменить многие экономические и даже государственные функции. И эти процессы будоражат умы участников рынка и повышают спрос на криптовалюты».

С другой стороны, как подчеркнул экономист, за биткоином ничего не стоит.

«Фиатные деньги по типу рубля хотя бы обеспечены государством в виде законодательного закрепления их статуса как платёжного средства, контролем их объёма со стороны Центрального банка. Чем обеспечена криптовалюта? По сути, ничем. Только цепочкой предыдущих транзакций. Дополнительным риском для биткоина является перспектива его законодательного регулирования, — сказал Ковригин. — Общественные отношения, не урегулированные правовыми механизмами, но расширяющие своё влияние на социум, всё равно когда-то подвергнутся правовому воздействию. Каково оно будет, если вдруг государства рассмотрят в криптовалюте угрозу самим себе?»

Экономист добавил, что, по его мнению, в долгосрочной перспективе (от года и больше) при большой волатильности биткоин будет падать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Антонина Левашенко связала падение курса биткоина с действиями крупных китайских финансистов.

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