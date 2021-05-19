Тверь, 19 мая 2021, 16:48 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в высадке сеянцев ели вместе со студентами и школьниками в рамках Регионального дня посадки леса 19 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Акция состоялась в деревне Савино Калининского района, в ней приняли участие кадеты профильного класса «Лесное и лесопарковое хозяйство» школы №16, студенты биологического факультета Тверского государственного университета по направлению «Лесное дело», работники Тверского лесничества, «ЛПЦ-Тверьлес». Губернатор также осмотрел лесохозяйственную технику, закупленную по национальному проекту «Экология».
Всего 19 мая под Савино на площади 1,3 га высажено три тысячи сеянцев — в память о 27 миллионах граждан Советского Союза, погибших в Великой Отечественной войне. 15 мая, когда стартовал Региональный день посадки леса, около 2,3 тыс. сеянцев елей высадили в Калининском районе Тверской области. До 25 мая во всех муниципальных образованиях региона в ходе Регионального дня посадки леса ведется озеленение населенных пунктов, благоустройство скверов и парков, создание памятных аллей, посадка молодых деревьев в лесах. Всего на территории лесного фонда планируется посадить хвойные насаждения на площади 1 050 га, в населенных пунктах заложить аллеи и скверы на площади около 1 га. В акции участвуют школьники, студенты, представители общественных организаций, сотрудники сферы лесного хозяйства — всего около 1500 человек.
Региональный день посадки леса в рамках одноименной всероссийской акции в Тверской области проводится с 2011 года. В 2021 году его приурочили к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В 2020 году в рамках акции было высажено более 6,3 млн молодых деревьев на площади 1 609 га, заложены аллеи и скверы на 3,3 га.
Добавим, что Тверская область последние пять лет занимает первое место в Центральном федеральном округе по объёмам лесовосстановления. С 2016 по 2020 годы мероприятия выполнены на площади 85,2 тыс. га. В 2021 году планируется провести лесовосстановительные работы на площади 15 тыс. га, в том числе высадить 30 млн саженцев сосны и леса. В ближайшие пять лет в регионе планируется восстановить леса на площади 88 тыс. га. Участие в национальном проекте «Экология» позволит Тверской области до 2024 года обеспечить 100-процентное восстановление лесов региона.