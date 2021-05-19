Тверь, , 16:48 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в высадке сеянцев ели вместе со студентами и школьниками в рамках Регионального дня посадки леса 19 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Акция состоялась в деревне Савино Калининского района, в ней приняли участие кадеты профильного класса «Лесное и лесопарковое хозяйство» школы №16, студенты биологического факультета Тверского государственного университета по направлению «Лесное дело», работники Тверского лесничества, «ЛПЦ-Тверьлес». Губернатор также осмотрел лесохозяйственную технику, закупленную по национальному проекту «Экология».

Региональный день посадки леса в Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

"Эта акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам. В течение пяти лет мы являемся регионом номер один в Центральном федеральном округе по объемам лесовосстановления. Хочу выразить слова благодарности президенту Владимиру Путину, который инициировал национальный проект по сохранению природных богатств страны, важный для Тверской области, которая является легкими центра России», — сказал Игорь Руденя.

Всего 19 мая под Савино на площади 1,3 га высажено три тысячи сеянцев — в память о 27 миллионах граждан Советского Союза, погибших в Великой Отечественной войне. 15 мая, когда стартовал Региональный день посадки леса, около 2,3 тыс. сеянцев елей высадили в Калининском районе Тверской области. До 25 мая во всех муниципальных образованиях региона в ходе Регионального дня посадки леса ведется озеленение населенных пунктов, благоустройство скверов и парков, создание памятных аллей, посадка молодых деревьев в лесах. Всего на территории лесного фонда планируется посадить хвойные насаждения на площади 1 050 га, в населенных пунктах заложить аллеи и скверы на площади около 1 га. В акции участвуют школьники, студенты, представители общественных организаций, сотрудники сферы лесного хозяйства — всего около 1500 человек.

Региональный день посадки леса в рамках одноименной всероссийской акции в Тверской области проводится с 2011 года. В 2021 году его приурочили к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В 2020 году в рамках акции было высажено более 6,3 млн молодых деревьев на площади 1 609 га, заложены аллеи и скверы на 3,3 га.

Добавим, что Тверская область последние пять лет занимает первое место в Центральном федеральном округе по объёмам лесовосстановления. С 2016 по 2020 годы мероприятия выполнены на площади 85,2 тыс. га. В 2021 году планируется провести лесовосстановительные работы на площади 15 тыс. га, в том числе высадить 30 млн саженцев сосны и леса. В ближайшие пять лет в регионе планируется восстановить леса на площади 88 тыс. га. Участие в национальном проекте «Экология» позволит Тверской области до 2024 года обеспечить 100-процентное восстановление лесов региона.