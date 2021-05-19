Москва, , 16:47 — REGNUM Крупные российские торговые сети должны взять малый и средний бизнес в партнеры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена в Татарии, депутат от «Партии роста» в Совете Альметьевского района Вячеслав Миллер. Так он прокомментировал идею полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева о том, что темпы роста заработной платы на предприятиях можно связать с уровнем налогообложения.

«Я бы скорее обратил внимание на сверхдоходы госкомпаний, госкорпораций, которые заработали и на предпринимателях, и на населении. Они в кризис не пострадали, более того, проникли в сферы, которые раньше занимал малый и средний бизнес. Кругом федеральные торговые сети. Тем самым убивается собственная локальная розница в регионах, — посетовал эксперт. — И если этим гигантам позволили поглотить розницу, тогда их надо обязать взять в партнеры малый и средний бизнес! Локальные объекты МСП должны стать поставщиками федеральных сетей, корпораций — доля поставок местной продукции должна быть не менее 30%! Тогда можно будет говорить о развитии МСП и, как следствие, о повышении зарплат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трутнев заявил, что темпы роста заработной платы на предприятии можно связать с налогообложением дивидендов собственника.