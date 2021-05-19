Бангкок, , 17:25 — REGNUM В Таиланде во вторник, 18 мая, было зафиксировано 35 новых смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым большим показателем в стране с начала пандемии. Об этом 19 мая сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Также 18 мая выявили 2473 новых случая заражения SARS-CoV-2. Таким образом общее количество подтвержденных заражений коронавирусом в Таиланде достигло 127 184. Жертвами осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии стали 649 человек.

Отметим, на данный момент Таиланд переживает третью волну коронавируса по причине переполненных тюрем, где инфекция распространяется особенно быстро.