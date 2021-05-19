Москва, , 16:46 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе-апреле 2021 года составил $18,7 млрд, сократившись на 33,21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 19 мая пресс-служба Банка России.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января-апреля 2021 года уменьшилось на треть по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года до $18,7 млрд», — говорится в сообщении.

В комментарии ЦБ отмечается, что в отличие от ситуации годом ранее значительно сократилось чистое кредитование остального мира банками и показатель был сформирован преимущественно операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов.

Напомним, отток капитала из России за 2020 год составил $47,8 млрд, увеличившись более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.