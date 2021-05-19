Оренбург, , 16:45 — REGNUM Министры цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин задекларировал доход за 2020 год в 2 940 502 рубля. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Имеет в собственности гараж (29,8 кв. м). При этом транспорт во владении семьи министра отсутствует. Супруга чиновника отчиталась о годовом доходе в 684 163 рубля. Собственностью указано нежилое помещение (51,8 кв. м). В пользовании семьи находится квартира (104,6 кв. м), земельный участок (1161 кв. м) и дом (180,6 кв. м).

Стоит отметить, что доход одного из заместителей министра оказался выше дохода начальника. Сергей Руднев заработал 3 901 725 рублей. Чиновник владеет автомобилем Skoda Kodiaq, а также на правах общедолевой собственности земельным участком и домом.

Первый замминистра Дмитрий Вечеренко указал доход за 2020 год в 2 472 451 рубль, заместитель министра — начальник управления связи и коммуникаций Владимир Чикуров — 1 633 353 рубля.