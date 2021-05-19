Липецк, , 16:43 — REGNUM Липецкий аэропорт нарушал природоохранное законодательство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Ведомство провело плановые выездные проверки в отношении ОГКП «Липецкий аэропорт». Проверили также очистные сооружения липецкого аэродрома.

В ходе проверки на объектах, эксплуатируемых Липецким аэропортом, выявлено десять нарушений природоохранного законодательства — в области обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, охраны окружающей среды и в области водопользования.

Аэропорт при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности сбросил сточных вод с превышением нормативов загрязняющих веществ в балку на северной окраине Липецка. Там зафиксировали превышение концентрации аммонийного азота, железа, меди, нефтепродуктов, нитритного азота, фосфора и других веществ. Таким образом, предприятие нарушило правила водопользования при сбросе сточных вод в водный объект.

Юридическое лицо и должностных лиц привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 227 тыс. рублей.