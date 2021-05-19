Архангельск, , 16:43 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от COVID-19 завершили 79 617 человек, еще 105 587 жителей региона прошли первый этап вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, за последние сутки в области было выявлено 63 новых случая COVID-19. Лидеры по числу заболевших — Котлас, Устьянский район и Архангельск.

Список выздоровевших за сутки пополнили 67 человек. Всего с начала пандемии инфекцию перенесли более 60 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за месяц скончались более ста ковид-пациентов.