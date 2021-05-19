Минск, , 16:43 — REGNUM Уголовные дела возбуждены в Белоруссии в связи с угрозами в адрес работников правоохранительных и других государственных органов, сообщили 19 мая в пресс-службе генпрокуратуры республики.

Угрозы выявлены в ходе ежедневного мониторинга интернета, в частности «публикации об угрозе убийством в отношении генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа».

"Согласно материалам дела, неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала в период с 18 по 19 мая 2021 года высказали в отношении Андрея Шведа угрозы убийством», — говорится в сообщении.

Кроме угроз, в зафиксирован факт публичного оскорбления Шведа «как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей» — «комментарии с презрительными, уничижительными, неприличными выражениями, которые стали доступны для прочтения неопределенному кругу лиц».

В связи с этим белорусское надзорное ведомство ведёт розыск подозреваемых.

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