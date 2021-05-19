Екатеринбург, , 16:42 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт строительству нового завода по производству железнодорожных колес «Аллегро» на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде. Символическую кнопку старта заливки бетона с главой региона нажали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд, владелец РЕЙЛ СЕРВИС Сергей Гущин, начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов, сообщает областной департамент информполитики.

«Сегодня для всех нас знаменательный и важный день. Мы даем старт крупнейшему инвестпроекту — строительству колесопрокатного стана. Минувший 2020 год стал серьезным испытанием для региона, для всей страны. Мы выстояли, смогли преодолеть все трудности. В прошлом году в Свердловской области было запущено 80 новых производств. И эта работа продолжается. Свидетельство тому — сегодняшнее событие. Создание рабочих мест в промышленности влечет за собой повышение наших компетенций и создание сотен рабочих мест в смежных отраслях», — сказал Евгений Куйвашев.

Реализацией проекта занимается компания «Аллегро», созданная на паритетных началах ЕВРАЗом и промышленной группой РЕЙЛ СЕРВИС.

Завод разместится на участке в 11 гектаров. В 2022 году на промышленную площадку начнет поступать первое технологическое оборудование. Старт производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года.

«Реализация проекта идет по графику, и это очень важно, ведь открытие нового предприятия не только обеспечит потребности наших партнеров и клиентов в качественном транспортном прокате, но и поспособствует созданию новых рабочих мест, развитию особой экономической зоны и региона в целом», — сказал Денис Новоженов.

В возведение завода будет вложено порядка 16 миллиардов рублей, мощность предприятия — 200 тысяч колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. В рамках проекта планируется создать более 400 новых рабочих мест.

«Недавно мы расширили партнерство с ЕВРАЗом и заключили долгосрочный контракт на поставку железнодорожных колес для наших вагоноремонтных компаний. Я рад, что еще до окончания строительства нового завода мы можем полностью обеспечить потребности наших предприятий за счет продукции ЕВРАЗ НТМК», — отметил Сергей Гущин.

Новое производство пострят с применением передовых технологий и оборудования. Предприятие будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК. Из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка.

В ходе визита на площадку особой экономической зоны Евгений Куйвашев дал высокую оценку строительству железнодорожной инфраструктуры — путей, станций и контейнерной площадки в рамках концессионного соглашения, подписанного между правительством Свердловской области и РЖД.

По словам Ивана Колесникова, строительство идёт опережающими темпами.

«Площадка, на которой мы сейчас находимся, позволит реализовывать самые современные и востребованные транспортно-логистические технологии. В частности, будет построена контейнерная площадка и инфраструктура для работы с 20, 40 и 45-футовыми контейнерами, так называемыми, «морскими». И эта площадка, расположенная далеко от побережья, позволяет обеспечивать мультимодальную логистику в сторону Европы и Юго-Восточной Азии. Площадка спроектирована на мощность 500 тысяч тонн грузов в год с возможностью увеличения до полутора миллиона тонн», — сказал Иван Колесников.