Москва, , 16:42 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса России в январе-апреле 2021 года составило $35,8 млрд. Об этом сообщает 19 мая пресс-служба Банка России.

За аналогичный период 2020 года профицит внешней торговли России составлял $40,5 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 11,6%.

В комментарии регулятора указывается, что снижение профицита торгового баланса обусловлено опережающим восстановлением импорта по сравнению с экспортом товаров.

При этом отмечается, что снижение показателя было частично нивелировано сокращением совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета, главным образом за счет баланса услуг в результате существенно уменьшившегося выездного турпотока.

Напомним, за 2020 год положительное сальдо торгового баланса России сократилось на 45,9% и составило $89,4 млрд.