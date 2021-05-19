Турин, Италия, , 16:42 — REGNUM 28-летний таранный форвард сборной Испании Альваро Мората после завершения сезона останется в туринском «Ювентусе». Руководство «старой синьоры» рассчитывает на футболиста. И готово вести переговоры с руководством «матрасников». Об этом 19 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне, выступая за «Ювентус», Мората принял участие в 31-м матче итальянской Серии А, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету форварда шесть голов и одна результативная передача в восьми играх.

Однако препятствием к возвращению Мораты в «Ювентус» может стать тяжелая экономическая ситуация, которую переживает туринский клуб.

Ранее Мората уже выступал за «Ювентус» в сезонах 2014/15 и 2015/16. За два года в составе туринской команды футболист отметился 15-ю забитыми мячами и 12-ю голевыми передачами в 63-х матчах Серии А.

Альваро Мората перешел в мадридское «Атлетико» 1 сентября 2020 года из лондонского «Челси» за 56 миллионов евро. Текущее соглашение Мораты с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2022/23.