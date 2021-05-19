Кострома, 19 мая, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Суд обязал чиновников построить новую баню для жителей костромского села Пыщуг с населением около 3 тысяч человек — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С иском в суд обратился прокурор Пыщугского района. Он указал, что единственная баня в селе сгорела в январе 2019 года. С тех пор помывочные услуги оказались недоступны для местных жителей. Учитывая, что в поселении отсутствует горячее водоснабжение, к большей части домов не подведена холодная вода, вопрос носит принципиальный характер.

«Многие граждане в силу возраста, уровня доходов, иных причин не способны обеспечить себе необходимые бытовые условия самостоятельно. Таким образом, отсутствие общественной бани нарушает права жителей на предоставление им бытовых услуг», — говорится в судебных документах.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Администрацию Пыщугского сельского поселения обязали восстановить баню до конца 2021 года. Ожидается, что новая баня появится в селе на месте старой. Рабочие восстановят баню на базе кирпичной кладки, оставшейся от предыдущей постройки. Средства селу на эти цели выделит бюджет региона.