Нью-Дели, , 17:24 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки зафиксировано 4529 смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым большим показателем в стране с начала пандемии. Об этом сообщает 19 мая пресс-служба индийского минздрава.

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Также за сутки выявили 267 334 случая заражения SARS-CoV-2. Таким образом общее количество подтвержденных заражений коронавирусом в Индии достигло 25 496 330. Жертвами осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии стали 283 248 человек.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день в Индии распределено свыше 185 млн доз вакцины от коронавируса.