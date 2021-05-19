Москва, , 16:38 — REGNUM Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» оказалась не только «неотразимой», но еще и «невидимой», сообщает 19 мая интернет-ресурс Avia.pro со ссылкой на неназванные военные источники.

По утверждению портала, радары, работающие «навстречу» гиперзвуковой ракете, не могут ее обнаружить до самого момента удара, что делает невозможным какое-либо противодействие любых систем противоракетной обороны, расположенных на атакуемом объекте.

Причиной такого явления, утверждает портал, является плазменный слой, образующийся на поверхности гиперзвуковой ракеты, развивающей скорость не менее 10 тыс. км/час. Плазма не отражает радиосигнал, выпущенный радаром.

Теоретической возможностью обнаружить летящий «Циркон» могут обладать только РЛС, работающие ей «вдогонку».

Официальных подтверждений этой информации нет. Однако стоит напомнить, что президент России Владимир Путин однажды сообщил, что особенностью российских гиперзвуковых ракет является то, что они «летят и плавятся». Не исключено, что речь шла о плазменном эффекте.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМФ России завершает морские испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», противодействовать которой не может ни одна из существующих в мире систем ПРО.

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