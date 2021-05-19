Мирослава Романенко, 19 мая 2021, 18:23 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной рады кандидатуру на должность министра здравоохранения Украины. Министерство здравоохранения может возглавить главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Читайте также: Премьер-министр Украины предложил кандидатуру на пост главы минздрава
Кандидатуру министра здравоохранения Украины в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Некоторые комментирующие отметили, что после посещения Украины госсекретарем США Энтони Блинкеном «оживились» перестановки в украинском правительстве. Иные считают, что смена министра здравоохранения не отразится на ситуации в лучшую сторону. Третьи отметили, что Виктор Ляшко связан с бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины гражданкой США Ульяной Супрун.
«Видать, не до конца ещё развалили медицину, раз предлагаете на должность министра здравоохранения Ляшко! Неужели у нас нет достойных и образованных врачей, которые могли бы занять эту должность министра здравоохранения и работать на благо своего народа!!!» — пишет Михаил М.
«Упаси Господи Украину! Медицине гаплык придет с таким министром!» — добавила Света Ш.
«Кто б сомневался, дело Супрун живёт и процветает» — пишет Наталья П.
«Вероятно, пришло то время, когда медицина уже не будет играть никакой роли в жизни людей. Поэтому можно и Ляшко», — отметил Roman R.
«Вот все ругают Степанова и Ляшко. И никто не ругает почти 300 депутатов, которые за этот беспредел голосуют», — написала Татьяна Г.
«Западный обком сказал «поменять», украинский ответил «есть», — пишет Елена М.
«При Степанове мало мрут, вот и решили исправить ситуацию», — добавил Сергій Ш.
«Очевидно, что ни один здравомыслящий специалист в медицине в это зелено-желтое болото работать не пойдет», — предположил Виктор Д.
«Хрен редьки не слаще. У них главное, чтоб «костюмчик сидел», всего-то», — добавила Виктория С.
«Медицине в Украине окончательный гаплык подходит! Хрен редьки не слаще», — отметила Нонна А.
«Соратник Супрун. Что она не развалила, он развалит», — отреагировала Неля Т.
«Не пойму, а что, сомнения были?!! Об этом уже год все говорят, на всех телеканалах!!» — добавил Вадим З.
«Меняем шило на мыло и радуемся», — написала Людмила Д.
«Дебильное правительство. Они хотят побыстрее свой народ угробить. Нуланд приехала, дала команду убрать Степанова и назначить другого Супрун. Они не могут дождаться, когда уже украинский народ вымрет. Им нужна наша земля, но не народ», — отметила Лидия С.
«Нашему здравоохранению что Ляшко, что свиная ляжка — всё едино! У них одна задача — чтобы мы повыздыхали все!» — добавила Алла О.
«Ну да. Степанов не даёт развернуться в полную силу. Надо супруненка поставить. Недограбили. Спешат», — написала Алла К.
«Что естественно, после команды приезжих «печенек», — отметила Liudmila N.
«А чем же Ляшко лучше Степанова? По-моему, это два сапога пара», — считает Azarenko L.
«Как стали быстро разворачиваться события после приезда американских кураторов. Дали инструкции, распоряжения и вперед! Что мы ещё увидим в нашей стране? Или надо уже считать, что в ихней? Просто сериал нескончаемый, но уже не смешно. Здравого смысла не хватает понять всю эту заваруху…» — подытожила Светлана Ч.
Напомним, 18 мая был отправлен в отставку бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте также: Ляшко пообещал за 100 дней привить миллионы граждан Украины от COVID-19