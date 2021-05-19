Архангельск, , 16:33 — REGNUM Три проекта Арктического научно-образовательного центра вошли в практическую стадию реализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Первый проект нацелен на получение из беломорских водорослей продуктов с высоким содержанием биологически активных веществ. Ключевым индустриальным партнером проекта является Архангельский водорослевый комбинат.

«Ожидаемым результатом к 2024 году должны стать модернизация и реконструкция действующего производства с применением комплексной, безотходной переработки морских водорослей», — отметил председатель правительства Алексей Алсуфьев.

Второй проект предполагает получение к 2024 году девяти миллионов саженцев хвойных пород на основе генетических технологий, микроклонирования и создания биоразлагаемых кассет для проращивания сеянцев.

Производство синтетических алмазных пластин для квантовых сенсоров и рентгеновской оптики — третий проект Арктического НОЦ. С помощью пластин можно очень точно измерять магнитные поля, применять их для производства различной электронной техники, в том числе навигационной. Также алмазные пластины могут использоваться в изготовлении специальных линз для рентгеновского оборудования или в производстве высокоточных исследовательских установок для определения структуры белков и нанообъектов.

«Изготовлены первые опытные образцы, к работе с такими пластинами уже подключены молодые ученые и специалисты САФУ. В 2024 году производство должно быть запущено в промышленных масштабах, начат сбыт готовой продукции», — добавил Алексей Алсуфьев.

Рынок квантовых сенсоров на сегодняшний день только формируется. К 2025 году доля продукции Архангельской области на мировом рынке прогнозируется в размере трех процентов.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-образовательный центр (НОЦ) «Российская Арктика: новые технологии, материалы и методы исследования» создан на базе Северного (Арктического) федерального университета, его участниками являются Архангельская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ. В рамках НОЦ планируется реализовывать более 40 проектов по пяти направлениям: судостроение, материалы и производство; развитие добычи и переработки полезных ископаемых; жизнедеятельность человека в Арктике; биоресурсы; Северный морской путь.