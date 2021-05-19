Краснодар, , 16:32 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту автоаварии с участием школьного автобуса, в которой пострадали дети, в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 19 мая.

Дело возбуждено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина по факту оказания услуги ненадлежащего качества.

Авария произошла 17 мая на участке автодороги хутор Невелинский — Шереметьевское. Столкнулись автомобиль LADA и двигавшийся впереди в попутном направлении школьный автобус ПАЗ, в котором находились дети. От удара автобус опрокинулся. В результате пострадали двое учеников и учитель, их госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.