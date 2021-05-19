Мадрид, , 16:32 — REGNUM Владелец американского профессионального футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бэкхем хочет пригласить в клуб 33-летнего бразильского флангового защитника мадридского «Реала» Марсело. Об этом 19 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo. Контракт бразильца со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне испанской Примеры Марсело принял участие в 15-ти матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста одна результативная передача в двух играх.

Марсело перешел в мадридский «Реал» 1 января 2007 года из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро.