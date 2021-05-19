Озёрск, Челябинская область, , 16:30 — REGNUM В Озёрске Челябинской области 103 сотрудника одной из фирм получили долги по зарплате на сумму более 10 млн рублей. Это стало возможно после возбуждения уголовного дела, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что долг возник в 2020 году. Впрочем, в ходе расследования дела подозреваемый полностью погасил долг.

В связи с тем, что задолженность уже отсутствует, гражданин может избежать уголовного наказания. Следователь ходатайствует о назначении ему судебного штрафа.