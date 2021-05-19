Киев, , 16:40 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 19 мая, принес присягу народного депутата бывший мэр Доброполья (город в Донбассе) Андрей Аксёнов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее он победил на дополнительных выборах в Раду на мажоритарном округе в «украинском» Донбассе с результатом в 66% набранных голосов, после чего центральные СМИ и «патриотические» политики заявили о том, что его нельзя допускать в парламент, поскольку политик якобы поддерживал идею референдумов о независимости республик Донбасса, различные «сепаратистские» акции и вообще имеет российский паспорт.

Вступление Аксенова в ряды депутатов Рады не обошлось без скандала — часть парламентариев во время его присяги скандировала лозунг «Ганьба». Также депутаты пытались блокировать трибуну, чтобы сорвать процесс присяги. Кроме того, заместитель председателя Рады Елена Кондратюк сделала публичный запрос к главе СБУ Ивану Баканову разобраться — действительно Аксенов имеет паспорт другой страны.

В итоге новый депутат Рады принимал присягу из ложи для гостей. В комментарии СМИ он назвал свое депутатство «абсолютно законным», сегодняшние события в парламенте — «цирком», а его якобы российский паспорт — «плодом больного воображения депутатов и журналистов».

При этом первый заместитель спикера парламента, представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук заявил, что никаких юридических оснований для отказа в принятии присяги Аксенову нет.

В СБУ уже после присяги заявили, что у ведомства нет документально подтвержденных данных о наличии российского паспорта у Аксёнова и ему не сообщали о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, но досудебное расследование по этому вопросу еще проводится.