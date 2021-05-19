Минск, , 16:28 — REGNUM Валютный рынок Белоруссии за четыре месяца демонстрирует чистое предложение со стороны субъектов хозяйствования. Дефицит республиканского бюджета есть, но есть и перспективы финансирования со стороны России. Об этом 19 мая заявили высокопоставленные чиновники белорусского правительства.

Председатель совмина Роман Головченко заявил: «Положительное сальдо по покупке и продаже составило около $215 млн. Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме. При этом золотовалютные резервы страны за апрель увеличились на $338 млн и на 1 мая составили $7,3 млрд. Сохраняется устойчивая тенденция укрепления курса белорусского рубля».

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Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь перед заседанием правительства сообщил: «Несмотря на то, что Национальный банк недавно повысил ставку рефинансирования, существенных подвижек в ставках кредитования в экономике не отмечено. На сегодня средняя ставка кредитования — около 11,9%».

Министр финансов Юрий Селиверстов в свою очередь констатировал: «По итогам четырех месяцев дефицит республиканского бюджета составил около 700 млн белорусских рублей. Он уменьшился по сравнению с показателем за три месяца на сумму 1 млрд белорусских рублей. Это связано с планируемым поступлением налога на прибыль, дивидендов. По местным бюджетам профицит составил 1,5 млрд белорусских рублей».

«Что касается Фонда социальной защиты населения, ситуация с больничными накладывает свой отпечаток на расходы фонда. Чуть более 40% от годового плана мы фонду уже профинансировали. Но проблемной ситуации здесь не вижу», — цитирует Селиверстова совминовская пресс-служба.

Комментируя намерение набрать новых долгов, министр сказал: «На западный рынок мы выходили в прошлом году, поэтому таких планов на этот год не было в принципе. Сейчас в планах у нас выход на российский рынок. Что касается азиатского, он интересный, но несколько специфичный, поэтому пока думаем, каким образом наладить взаимодействие».

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Оценивая подписанное 21 декабря 2020 года соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита $1 млрд в эквиваленте, чиновник отметил: первый транш кредита в $500 млн белорусский минфин получил 30 декабря, а «по второму траншу мы нацеливались на первое полугодие».

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