Варшава, , 16:27 — REGNUM Временная больница, созданная на Национальном стадионе в Варшаве для пациентов с диагнозом COVID-19, будет закрыта. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик 19 мая журналистам RMF.FM.

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«Эпидемическая обстановка наладилась, третья волна осталась позади, поэтому в сохранении временной больницы на Национальном стадионе нет никакой необходимости. Постоянно действующие больницы в настоящее время прекрасно справляются с пандемией своими силами», — заявил Дворчик.

По словам чиновника, последний пациент из временной больницы на стадионе будет выписан в ближайшее воскресенье — 23 мая. В этот же день, по его словам, её закроют.

«В общей сложности через эту временную больницу прошли более 1800 пациентов. Многие из этих людей были спасены», — сообщил Дворчик.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года главный спортивный объект Польши — Национальный стадион в Варшаве — был переоборудован под временную больницу. Причиной послужила информация главы минздрава республики Адама Недзельского о том, что в будущем Польша может столкнуться с нехваткой больничных коек для заразившихся коронавирусом.