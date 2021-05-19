Берлин, 19 мая 2021, 16:26 — REGNUM Стоит обдумать, нужно ли ЕС вводить в отношении Белоруссии новые санкционные меры, сообщил 19 мая журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.
Напомним, к настоящему времени в отношении ряда юридических и физических лиц в Белоруссии введено три санкционных пакета Европейским союзом.
Санкциями наказаны, как заявляют в ЕС, те, кто причастен к «фальсификациям» президентских выборов в Белоруссии и к «насилию и арестам» после выборов.
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