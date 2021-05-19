Берлин, , 16:26 — REGNUM Стоит обдумать, нужно ли ЕС вводить в отношении Белоруссии новые санкционные меры, сообщил 19 мая журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Маас «В ЕС нам нужно обсуждать, достаточно ли нашей санкционной политики или же нужные новые меры».

Напомним, к настоящему времени в отношении ряда юридических и физических лиц в Белоруссии введено три санкционных пакета Европейским союзом.

Санкциями наказаны, как заявляют в ЕС, те, кто причастен к «фальсификациям» президентских выборов в Белоруссии и к «насилию и арестам» после выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент США заслушал сторонников расширения санкций против Белоруссии