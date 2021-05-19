Тюмень, , 16:26 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 50 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 мая коронавирусом заразились 36 107 человек, выздоровели 34 493 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» в Тюменской области с начала пандемии к 19 мая скончался 521 пациент с COVID-19, что на пять человек больше, чем днём ранее.