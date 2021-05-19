Варшава, , 16:24 — REGNUM 19 мая председатель Национального профсоюза медсестер и акушерок Польши Кристина Пток заявила во время брифинга, что данная категория работников готовится устроить предупредительную забастовку по всей стране и не выйти на работу в течение одного дня. Об этом передает Dziennik.

«Предупредительная забастовка медсестер и акушерок пройдет 7 июня. В настоящее время наш профсоюз ведет переговоры с представителями некоторых партий и иных правящих кругов по поводу дополнительных начислений к заработной плате за тяжелые условия работы во время пандемии и о повышении средней заработной платы в целом. Принятые в настоящее время решения по начислению заработной платы явно противоречат положениям Государственной долгосрочной политики развития сестринского и акушерского дела», — заявила активистка.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая у здания польского Сейма в Варшаве прошла акция протеста медсестер и акушерок. Они требовали повысить уровень заработной платы, а также жаловались на нехватку вспомогательного медицинского персонала, из-за чего медсестрам и акушеркам часто приходится работать больше положенного.