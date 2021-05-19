Москва, , 16:24 — REGNUM Жители Москвы имею право на бесплатную парковку автомобилей и поэтому мотивированы на их покупку, сообщили 19 мая в пресс-службе АМПП.

«С начала 2021 года на платных парковках остановились 1,1 тыс. электромобилей — они припарковались в общей сложности около 10 тыс. раз», — рассказали в АМПП.

Отмечается, что наиболее популярны в российской столице Nissan LEAF, Tesla Model S и Mitsubishi i MiEV. Редкий гость на парковках TH! NK City.

В АМПП добавили, что владельцы электромобилей также не платят транспортный налог и бесплатно заряжаются на городских АЗС.