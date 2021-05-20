Москва, , 07:54 — REGNUM По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, бедность бедности рознь, и чтобы правильно помочь необеспеченным российским гражданам, сначала их надо правильно посчитать. Можно ли свести проблему борьбы с бедностью исключительно к размеру выплат бедствующим, рассуждает редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

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Конечно, денежная помощь нуждающимся может быть эффективным способом поддержки, но только в том случае, если она идет параллельно с мерами, направленными на увеличение дохода. Иначе помощь так и останется выдачей средств на срочное затыкание пробоин в бюджете бедствующих сограждан, но никакого принципиального значения для долгосрочного улучшения их ситуации иметь не будет.

И здесь нужно учесть все особенности категорий граждан России, которым угрожает бедность.

Читайте статью Евгения Цоца «Бедные в России — подпольщики и тунеядцы?».