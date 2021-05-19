Таллин, , 16:22 — REGNUM Чемпионат России по футболу окончен, стали известны его призеры. Одним из не самых очевидных героев завершающей части сезона стал воспитанник эстонского футбола, полузащитник Евгений Харин из «Ахмата». Об этом сообщил портал betsafepribaltika.com, назвав Харина «лучиком света в РПЛ».

Евгений Харин — воспитанник клуба «Инфонета». Уже в 17 лет он стал важным ключевым игроком клуба. В столь юном возрасте сыграл в высшем дивизионе эстонского футбола 165 матчей и забил 45 голов. С «Инфонетом» успел стать чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка, сыграл в Лиге чемпионов.

Когда пришло довольно неожиданное предложение от грозненского «Ахмата», Харин сразу согласился, пишет издание: «Решение не сдавать экзамен на знание эстонского языка и взять российский паспорт оказалось для Харина очень правильным — таким образом он не считался в России легионером». Харин уже не раз публично заявлял, что мечтает сыграть за сборную России.

Адаптация игрока к российскому футбола и соответствующим требованиям заняла чуть меньше календарного года. К жизни в Чечне он привык намного быстрее — людей с автоматами на каждом углу не оказалось, как его пугали знакомые, жизнь протекала тихо и мирно, отмечают журналисты.

Харин прошел всю предсезонку с командой и сыграл в основе уже в первых матчах стартовавшего чемпионата 2019/20. Он стал героем матча с «Оренбургом», забив гол и сделав голевую передачу. В сезоне 2020/2021 года его важная роль в построении игры ФК «Ахмата» стала очевидной всем.

В итоге на счету Харина в сезоне 29 матчей (единственный матч он пропустил только из-за дисквалификации) и 3 гола, еще 1 гол в Кубке России. А всего за «Ахмат» он забил уже 6 голов. Бомбардирские успехи в России пока еще уступают эстонским, но всему свое время, считает издание.