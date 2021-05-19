Краснодар, , 16:22 — REGNUM В Краснодарском крае привели к единому стандарту 78 пляжей, сообщили 19 мая в пресс-службе администрации края. Благоустройство пляжных территорий Геленджика в преддверии курортного сезона оценил губернатор Вениамин Кондратьев, он осмотрел пляжи «Дельфин» и «Центральный».

»Надо открывать вид на море. Отдыхающие хотят идти по набережной и не только слышать шум моря, но и видеть его. Для этого надо убрать ненужные, несовременные объекты. Что касается муниципальных пляжей, то они должны быть максимально доступны для жителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал глава региона.

Заместитель губернатора Александр Руппель уточнил, что в регионе разработан и доведен до муниципалитетов стандарт организации пляжей. На данный момент к нему приведено уже 78 пляжей — вместо запланированных десяти.

Курортный сезон в Краснодарском крае официально стартовал с 1 мая. Всего в 2021 году на Кубани ожидают до 16 млн туристов, за прошедший период турпоток уже выше, чем в прошлом году, на 15%.