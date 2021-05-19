Киев, 19 мая 2021, 16:22 — REGNUM В Киеве продолжают работу над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.
Об этом сообщил в эфире украинского телевидения 19 мая заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Вы слышали позицию президента Украины, вы слышали позицию российской стороны по этому поводу. Работа продолжается», — сказал чиновник.
Вместе с тем, никаких подробностей о том, как идут эти переговоры, Жовква не сообщил.
ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля Зеленскийдал распоряжение главе своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с президентом РоссииВладимиром Путиным. После этого пресс-секретарь российского лидераДмитрий Песковзаявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи лидеров стран. В итоге в Киеве заявили, что таким образом Путин «фактически согласился» на встречу с Зеленским.