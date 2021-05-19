Таллин, , 16:21 — REGNUM Угрозы руководства Таллинской «скорой помощи» врачам и работникам уволить тех из них, кто не вакцинируется к 18 мая, остались не реализованными. Об этом сообщил Postimees, отметив, что решение об увольнении отложено до лета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Мы пока этим не занимаемся, есть более важные дела, — заявил изданию главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. — Вернемся к этой теме в июне».

По информации издания, Адлас был категорически против работы в учреждении невакцинированных сотрудников. В то же время большая часть его подчиненных так и не предоставила в нужный срок требуемых документов.

Ситуация в Таллинской «скорой помощи» стала за последние дни широко известной в местных СМИ и социальных сетях. Началась активная дискуссия о правомерности требований Рауля Адласа.

16 мая было объявлено, что часть врачей и сотрудников центра намерена обратиться в суд, если руководство не пересмотрит свои требования, а невакцинированные будут уволены.