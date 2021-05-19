Казань, , 16:32 — REGNUM С 18 по 22 мая в Казани проходит всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест». На торжественной церемонии открытия председатель ассоциации студенческих спортивных клубов России, Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева зачитала обращение президента России Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям мероприятия.

«В нашей стране искренне гордятся достижениями юных атлетов и замечательными традициями студенческого спортивного движения, которое с каждым годом укрепляет свои ряды, объединяет дружную, сплоченную команду единомышленников», — говорится в обращении. Глава страны пожелал участникам удачи и выразил уверенность в восстребованности подобных площадок.

В этом году в фестивале примут участие порядка 2 тыс. студентов из 60 регионов страны. В программу мероприятия вошли девять видов спорта, а также образовательные, культурные и деловая программы.

В этом впервые в рамках фестиваля проходит грантовый конкурс по шести номинациям: Студенческие инициативы; Развитие социальных лифтов; Патриотическое воспитание; Спорт, ЗОЖ, туризм; Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; Молодежные медиа. Максимальный объем гранта составит 1,5 млн рублей.

Фестиваль проходит с 18 по 21 мая в деревне Универсиады.

ИА REGNUM напоминает, первый этап чемпионата России по пляжному футболу стартует 19 мая в Саратове. Соревнования на базе ледового дворца спорта «Кристалл» продлятся до 23 мая. В первом матче, начало которого запланировано в 19:30 (местное время), сразятся саратовская и московская команды.

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