Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM В Екатеринбурге намерены провести общегородской выпускной 25 июня 2021 года, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника городского департамента образования Елена Кречетова.

На выпускном выступят рэпер Мот и шоумен Тимур Родригез. Мероприятие хотят совместить с музыкальным фестивалем «Уральская ночь музыки».

«Мы планируем в этом году проведение общегородского выпускного, сейчас мы обсуждаем дату — это «Ночь музыки», 25 июня», — заявила чиновница.

Нынешняя попытка провести общегородской выпускной — уже вторая за последние годы. В 2019 году от такой инициативы отказались из-за нехватки времени на организацию, а в 2020 году началась пандемия COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе определились с датами окончания учебного года в школах.

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