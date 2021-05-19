Таллин, , 16:17 — REGNUM Государственный суд Эстонии признал противозаконными действия администрации крупнейшей в стране Таллинской тюрьмы по отношению к заключенной. Об этом сообщил «МК-Эстония» со ссылкой на решение суда.

Заключенная подала на Таллинскую тюрьму жалобу в суд, потребовав возместить нанесенный ей моральный ущерб в размере 5000 евро, из которых суд присудил ей 1600 евро.

Сообщается, что в декабре 2018 года при переводе заключенных женского отделения в новое тюремное здание был осуществлен принудительный вагинальный обыск. Администрация сослалась в своем решении на анализ риска незаконного проноса в тюрьму запрещенных предметов. Такой риск был признан значительным.

Одна из заключенных отказалась проходить обыск, к ней были применены меры принуждения, включая фиксацию на усмирительной кровати и заковывание рук наручниками. В итоге у заключенной ничего не было обнаружено.

«У тюремной администрации не было законных оснований проводить обыск полостей тела истицы, проведение такого рода осмотра было незаконным», — говорится в решении суда.